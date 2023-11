Em 2 semanas, focos de calor reduzem 78% no Amazonas, aponta Ibama

Manaus/AM – O Ibama informou, nesta sexta-feira (10) que os focos de calor reduziram 78% no Amazonas em duas semanas. Em Autazes a redução foi de 94%, no Careiro da Várzea 97%, já no Careiro Castanho foi de 99%, em Iranduba 93% e Manaquiri 98%.

Segundo o instituto, esse resultado é porque o Governo Federal reforçou as ações de combate a incêndios florestais em todo o Brasil em 2023. O número de brigadistas aumentou 12,3% em relação ao ano passado, chegando a 3.534.

No Amazonas, por exemplo, o Ibama e o ICMBio enviaram 149 brigadistas e equipamentos para ajudar a conter focos e incêndios.

A fumaça que chegou a Manaus nos últimos meses vem principalmente de incêndios no Pará. O fogo ocorre em áreas privadas, assentamentos e em Unidades de Conservação do Estado. O governo federal já extinguiu incêndios em mais de 50 regiões no Pará.

Queimas prescritas são uma estratégia de manejo do fogo que consiste em queimar pequenas áreas de vegetação de forma controlada, com o objetivo de reduzir o risco de incêndios maiores.