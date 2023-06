Em 2 meses, mais de 26 mil novas carteiras de Identidade foram emitidas no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 26 mil novas Carteiras de Identidade Nacionalforam emitidas em 2 meses desde o seu lançamento. A CIN que oferece um sistema mais moderno a fim de levar mais cidadania para pessoas que não possuem documento de identificação ou estão com a documentação vencida ou invalidada.

A nova CIN oferece modernidade e unifica os documentos de Identificação e CPF, tendo uma emissão mais célere realizada por meio de agendamento no site cinam.ssp.gov.br. O diretor do IIACM, Mahatma Porto, destaca que a adesão da população ao novo documento foi grande, onde mais de 26 mil documentos já foram emitidos.

O novo documento traz novos prazos para renovação. No caso de crianças de 0 a 11 anos, devem renovar o documento de 5 em 5 anos. Pessoas de 12 a 59 anos devem renovar a nova CIN em um intervalo de 10 anos. As pessoas a partir de 60 anos de idade, o prazo para renovação é indeterminado. A SSP-AM reforça que a emissão da primeira via do documento é realizada gratuitamente.

Orientações

A SSP-AM orienta que antes mesmo de o cidadão solicitar o agendamento, por meio do site cinam.ssp.gov.br, que verifique junto à Receita Federal a situação e em caso de pendências faça a devida regularização do documento.

No dia do atendimento comparecer ao local no horário marcado, tendo em mãos os seguintes documentos: Qualquer documento original contendo CPF ou espelho da Receita Federal; Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, caso o estado civil seja casado (a) ou divorciado(a), contendo averbação de divórcio (original ou cópia autenticada) e Comprovante de Residência original.

Com a Nova CIN não é mais necessário que o cidadão leve fotos 3×4. As fotografias são retiradas no ato do atendimento. Mas a SSP-AM orienta que o cidadão não vá de camisa branca para não coincidir com o fundo da fotografia.

Com informações da assessoria