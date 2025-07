Eli Soares é confirmado para o ‘SouManaus Passo a Paço 2025’

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus confirmou a presença do cantor Eli Soares, um dos principais nomes da música gospel contemporânea no Brasil, no “#SouManaus Passo a Paço 2025”. Ele estará no dia 5 de setembro, no Palco Alfândega, dedicado às atrações cristãs do festival.

Na mesma noite, o palco contará ainda com apresentações do padre sertanejo Alessandro Campos, abrindo a programação, seguido por Eli Soares, e encerrando com Fernandinho, outro grande nome da música gospel nacional. A proposta do espaço é oferecer um momento de adoração, celebração e diversidade da fé cristã dentro da programação do maior festival cultural da região Norte.

Com mais de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Eli Soares é conhecido por sucessos como “Me Ajude a Melhorar”, “Os Anjos Te Louvam” e “Aonde Está Deus?”. Sua carreira sólida é marcada por uma discografia premiada, álbuns ao vivo indicados ao Grammy Latino e uma conexão profunda com o público. Seus shows são reconhecidos por unirem excelência musical e espiritualidade, promovendo experiências intensas de fé e emoção.

A realização é da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com o apoio do Ministério da Cultura (MinC), secretarias integradas da Prefeitura de Manaus, além da iniciativa privada e dezenas de patrocinadores.

“A grandeza do ‘#SouManaus’ está justamente na sua capacidade de reunir vozes, ritmos e crenças no mesmo palco. O Eli Soares é uma atração que certamente vai encantar a comunidade evangélica, ao lado de nomes como Fernandinho, e padre Alessandro. Ele chega com uma presença marcante no palco Alfândega, que este ano, reforça sua proposta de reunir diferentes expressões da fé cristã em um ambiente de celebração, encontro e pertencimento”, afirma o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato.

Programação - O “#SouManaus Passo a Paço 2025” acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico de Manaus, com estrutura ampliada que conta com 63 mil metros quadrados, 17 palcos e a participação de mais de 2 mil artistas regionais, além de 18 atrações nacionais de diferentes estilos musicais, como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Ludmilla, Joelma, Bruno & Marrone, Simone Mendes, Paralamas do Sucesso, Calcinha Preta, Dubdogz, MC Livinho, Pablo do Arrocha, Xand Avião, BK, Xamã, Poesia Acústica, Padre Alessandro Campos, Fernandinho e Eli Soares.