Eleitos em 2022 serão diplomados pelo TRE nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - Os candidatos eleitos neste ano no Amazonas serão diplomados nesta segunda-feira (12). Essa é a última fase antes da posse nos cargos de governador, vice-governador, senador, deputados federais e estaduais.

O evento acontecerá às 17h, no Auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, localizado no prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), no bairro Aleixo.

Serão diplomados hoje o governador reeleito Wilson Lima, o vice-governador eleito Tadeu Souza, o senador Omar Aziz, os oito deputados federais e 24 deputados estaduais, eleitos e reeleitos.

Diplomação

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. No caso de eleições presidenciais, é o TSE que faz a diplomação. Para os eleitos ou as eleitas aos demais cargos federais, estaduais e distritais, assim como para os suplentes, a entrega do diploma fica a cargo dos TREs. Já nas eleições municipais, a competência é das juntas eleitorais.