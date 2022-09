Eleitores tem até hoje para pedir 2° via do título de eleitor no Amazonas

Manaus/AM - O prazo para o eleitor solicitar a 2° via do título para votar ainda nas eleições de 2022, termina nesta quinta-feira (22).

Para a emissão da segunda via do título o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes.

O eleitor com situação regular na Justiça Eleitoral poderá imprimir o título diretamente na ferramenta Autoatendimento do Eleitor, no Portal do TSE na internet, no campo “Imprimir o título eleitoral”.

Além do título eleitoral, pessoas aptas a votar podem se apresentar à mesa de votação com qualquer documento oficial com foto.