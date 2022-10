Eleitores fazem fila e votação termina com mais de 2h de atraso no Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) divulgou, no início da noite deste domingo (2), os dados parciais das Eleições de 2022 em todo o Amazonas. De acordo com o presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, apesar das filas em muitos locais de votação, o pleito transcorreu de forma segura e ordenada, tendo os eleitores conseguido exercer seu direito ao voto e à cidadania.

Durante a última coletiva de imprensa, o presidente explicou que muitos fatores contribuíram para a formação das filas nas escolas eleitorais, entre elas, a exigência da biometria, o número de candidatos para votar e o horário unificado de votação em todo o País. "Muitos eleitores deixaram para ir aos seus locais de votação na última hora, talvez por causa da mudança do horário; a biometria é outro fator porque existem pessoas que demoram a mais para fazer a identificação, no entanto, o processo não foi prejudicado e eleitor pôde concretizar a sua cidadania", explicou. Ainda de acordo com o presidente do TRE-AM, por causa da alta demanda, até às 18h, 13 municípios, entre eles a capital, ainda estavam processando votos.

No 1º turno, o TRE-AM contabilizou a substituição de 64 urnas eletrônicas e mais de 130 precisaram ser reiniciadas. Em duas urnas (uma em Manaus e outra em Coari) a votação ocorreu de forma manual e a apuração dos votos será feita de forma mista.