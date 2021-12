Eleitores denunciam que PM utiliza base arpão para impedir que votem em Coari

Além deste caso uma liderança LGBTQI+ foi alvejada com um tiro nas costas enquanto saía de um comício de Keitton. Até hoje o autor do atentado não foi identificado.

A mais recente fere o direito de ir e vir de cidadãos que aguardavam chegar às 16h de hoje no município e foram obrigadas a retornarem ontem a noite para casa pela extensa estrada do Itapéua, já que o barco por um motivo nunca antes barrado pela polícia foi impedido de seguir.

Coari (AM) - Não param de chegar denúncias do uso da estrutura policial contra o povo de Coari horas antes do início das eleições.

