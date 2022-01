Eládio Cameli nega que suas empresas tenham contratos com o governo do Acre

Em Nota à imprensa, o empresário Eládio Cameli nega que suas empresas ou das quais ele é sócio, tenham ou tiveram mantido contratos diretos com o Governo do Acre na atual gestão. Ele nega também que tenha havido movimentação de R$ 420 milhões em sua conta corrente, conforme noticiado falsamente . Veja abaixo a Nota na íntegra. NOTA DE ESCLARECIMENTO O empresário Eládio Cameli, em razão do noticiário, vem a público esclarecer que: • Ele e as empresas das quais é sócio não participaram de processos licitatórios ou de contratações diretas com o governo do Acre na atual gestão; • Inexiste a movimentação de R$ 420 milhões em sua conta corrente; • Todo seu patrimônio é fruto de décadas de trabalho, tendo como comprovar a origem lícita da integralidade do patrimônio; • Ele confia da Justiça brasileira e espera que, ao final da investigação, seja verificada sua total isenção com relação a qualquer fato tratado na investigação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.