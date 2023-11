Editora da UEA é finalista do 9º Prêmio Abeu na categoria literatura infantil

Manaus/AM - A Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) chegou, pela primeira vez, na final do 9º Prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu) com a categoria literatura infantojuvenil, pela obra intitulada "Caprichoso: uma história em quadrinhos". A cerimônia de entrega da premiação ocorrerá no Teatro Unibes Cultural, na cidade de São Paulo, no dia 17 de novembro, das 18h às 21h. O livro publicado é uma parceria com o Estúdio Buriti.

O autor e idealizador do livro é o professor da UEA Diego Omar, também diretor do Centro de Documentação e Memória (Cedem) do Boi-Bumbá Caprichoso. A iniciativa surgiu após um pai recorrer ao Cedem, pedindo um material com a história dos bois de Parintins em linguagem acessível para seu filho, que estava aprendendo a ler e a escrever.

Após isso, foi dividida a tarefa de criar uma narrativa infantojuvenil sobre a trajetória do touro negro com os jovens e talentosos artistas do Estúdio Buriti - Artes e Quadrinhos de Parintins: Levi Gama, Rafa Pimentel, Joneuber Vasconcelos, Kedson Oliveira e Ananda Cid.

Nesta edição de 2023, entrou a nova categoria Literatura Infantojuvenil. A premiação vai reconhecer livros voltados aos leitores mais novos, porém que ainda tenham foco em assuntos científicos.

Prêmio Abeu

O Prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu) foi instituído em 26 de março de 2015. O objetivo da premiação é incentivar a qualificação das edições das casas editoras universitárias no âmbito do conhecimento científico e acadêmico.

O reconhecimento pela nomeação ao Prêmio Abeu é visto com orgulho por Silveira e sua equipe. "Chegar à final do Prêmio Abeu é um grande reconhecimento para nós. Já nos sentimos vitoriosos por ter alcançado este ponto. O que mais nos motiva é ver o livro nas mãos das crianças e a alegria que ele traz a elas. Estamos animados e na torcida para que o prêmio venha para a Amazônia”, finalizou.

