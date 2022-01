Edital disponibiliza R$ 5 milhões para instituições autossustentáveis em Manaus

Manaus/AM - A Fundo Manaus Solidária, lançou o edital nº 004/2021, exclusivo para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam com projetos autossustentáveis, geradores de trabalho, renda e inclusão social, relacionados às metas prioritárias do município, tais como combate às situações que exponham a população à condição de vulnerabilidade social. Cada instituição pode apresentar uma proposta no valor de até R$ 100 mil. A data final para a entrega das propostas será o dia 31 deste mês. O edital foi publicado na edição nº 5.253, da última quinta-feira (30). A entrega dos projetos deve ser feita exclusivamente via e-mail, pelo endereço: [email protected], devendo estar em arquivos PDF/A. Cada documento deve ter, no máximo, 5 megabytes, devidamente assinados pelo representante da OSC. Documentação Nessa primeira etapa de submissão das propostas, será necessário apresentar um ofício de solicitação, declaração de ciência e concordância, cópia do CNPJ, três orçamentos e uma proposta de plano de trabalho. Mais documentos serão solicitados em caso de aprovação na primeira fase. A homologação e publicação do resultado definitivo está prevista para março deste ano. O edital n° 004/2021 e seus anexos estão disponíveis no site https://manaussolidaria.manaus.am.gov.br/.

