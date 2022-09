Edital de processo seletivo é divulgado com 65 vagas para agentes de saúde no Amazonas

Manaus/AM - O edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de 65 agentes de saúde foi publicado, nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura de Atalaia do Norte, município do interior do Amazonas. As vagas são destinadas para candidatos com o ensino médio completo, com o salário base sendo no valor de R$ 2,4 mil.

As inscrições iniciam no dia 4 de outubro e vão até o dia 7 do mesmo mês, devendo ser efetuadas de forma presencial. O local ainda será definido e deve ser divulgado três dias antes do início das inscrições. Ainda há previsão de pagamento de taxa no valor de R$ 50.

As vagas são para Agente Comunitário de Saúde (ACS), Agente de Combate de Endemias (ACE) e Agente de Combate de Endemias (ACE Indígena).