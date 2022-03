Edital com 750 vagas para cursos de qualificação é lançado no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Estado do Amazonas, lançou nesta terça-feira (29), edital com 750 vagas para cursos de qualificação na modalidade on-line. Os cursos são oferecidos por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que gerencia o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM), em parceria com o Sest SENAT.

As inscrições começam nesta terça-feira (29) e terminam na sexta-feira (1º). Os cursos são direcionados às pessoas que buscam por qualificação profissional para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho.

Os cursos de qualificação disponíveis são:

• Compras, Processamentos de Pedidos e Controles de Estoques (150 vagas);

• Comunicação Interpessoal e Atendimento ao Cliente (150 vagas);

• Redação Técnica (150 vagas);

• Introdução à Informática (150 vagas);

• Desenvolvimento de Lideranças (150 vagas).

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), para fazer a inscrição no processo seletivo, sendo importante que os candidatos leiam o edital com atenção, para que não haja qualquer dúvida sobre os cursos, podendo se inscrever em uma das modalidades ofertadas.

É necessário preencher todos os pré-requisitos, além de informar e-mail pessoal, pois a efetivação da inscrição será vinculada a conta cadastrada. O início das aulas está previsto para o dia 4 de abril de 2022.