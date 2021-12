Edital com 660 vagas para cursos de qualificação é divulgado no Amazonas

A divulgação da relação dos candidatos estará disponível dia 10 de dezembro, no Portal do Trabalhador, e os selecionados deverão encaminhar o RG, CPF e Comprovante de Residência em formato PDF, para o e-mail [email protected] , até o dia 13 de dezembro. Caso o candidato não envie os documentos no prazo determinado, não terá a inscrição efetivada.

Os interessados em concorrer a uma vaga dos cursos ofertados pela Setemp, devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e preencher o formulário disponível para fazer a inscrição no processo seletivo. É importante que os candidatos leiam o edital, para que não haja qualquer dúvida sobre os cursos. Cada candidato só poderá se inscrever em um curso ofertado.

As inscrições já estão abertas e vão até a quinta-feira (09). Os cursos são direcionados para a população que busca por qualificação profissional, para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.