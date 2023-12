Edição de Natal da feira de produtos regionais acontece neste sábado no Amazonas

As feiras de produtos regionais da ADS no interior, realizadas conforme a programação de seu município, garantem a comercialização dos alimentos regionais produzidos pela agricultura familiar. Em Presidente Figueiredo, a feira não terá recesso. Em Manaus, a programação retorna a partir do dia 9 de janeiro de 2024.

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realiza, neste sábado (23), uma edição especial de Natal da Feira de Produtos Regionais no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). Consumidores poderão adquirir produtos regionais para os festejos de fim de ano das 6h às 12h.

