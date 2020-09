Economia e outras atividades são conteúdo do 'Amazonas em Mapas'

Manaus/AM - O Amazonas é o 15º estado mais populoso do País, com 4.207.714 habitantes, um crescimento de 3,11% em relação a 2018, de acordo com dados atualizados, em agosto deste ano, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais conectados, os amazonenses acompanham setores como saúde, infraestrutura e geração de emprego e renda, conforme revela o "Amazonas em Mapas", estudo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Em sua quarta edição, o estudo apresenta um detalhado contrúdo com 133 mapas, incluindo dados geoambientais, demografia, índice de desenvolvimento humano, infraestrutura, emprego e renda, economia e agricultura, entre outros setores. O levantamento estatístico completo, com base no ano de 2018.

População nos municípios

De acordo com o estudo estatístico da Sedecti, entre os municípios, Manaus, com 2.145.444 habitantes, representava 52,58% da população amazonense em 2018, aumentando essa participação para 52,75% em 2020, com um total de 2.219.580 habitantes. Parintins era o segundo município mais populoso do estado, com 113.168 habitantes em 2018, e contabiliza aumento de 1,94% em 2020, atingindo a marca de 115.363 habitantes e mantendo-se na segunda colocação em termos populacionais. Japurá é o município com a menor população do estado. De acordo com o "Amazonas em Mapas", a cidade registrou 3.265 habitantes em 2018.

No setor de Saúde, com base nos dados extraídos do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES) do Ministério da Saúde, mostra que o Estado, em 2018, contou com 4.263 médicos, um aumento de 2,23% quando comparado ao ano de 2017, onde o registrado foi de 4.170 médicos. Dos 62 municípios do estado, Manaus tem o maior quantitativo - 80%. A taxa de leitos, no Amazonas, que era de 1,62 para cada mil habitantes em 2017, passou para 1,65 no ano de 2018, de acordo com o Ministério da Saúde. Manaus registrou o maior quantitativo de leitos (4.297) em 2018, com uma taxa de 2,02 leitos para cada mil habitantes. O município do interior que apresentou a maior taxa foi Japurá - 4,76 leitos por mil habitantes.

A Infraestrutura, que compreende o conjunto de serviços envolvendo saneamento, transporte, energia e telecomunicações se destaca a telefonia móvel. O levantamento da Sedecti revela que há, no estado, 100% de cobertura nos municípios por duas das maiores operadoras em atividade no País.