Eclipse solar poderá ser visto em sua totalidade no Amazonas; veja horário

Manaus/AM - No próximo sábado (14) acontecerá um eclipse solar anular, quando a Lua cobre o sol deixando apenas um circulo de fogo ao redor do astro de fogo. O fenômeno poderá ser visto de todas as regiões do Brasil, mas apenas alguns pontos contemplarão sua totalidade.

Desta vez as regiões Norte e Nordeste serão privilegiadas. Amazonas, passando pelo Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, uma pequena parte de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba poderão ver o eclipse em sua totalidade

O eclipse anular começará a ser visto de forma completa no Amazonas por volta de 12h05.



É possível observar o eclipse a olho nu?

Segundo Filipe Monteiro, astrônomo do Observatório Nacional, é preciso tomar cuidado ao observar o eclipse a olho nu porque pode causar queimaduras na retina, lesão que é irreversível.

"Se é um eclipse total do Sol, ou seja, quando ele fica totalmente eclipsado pela Lua, seria até possível, mas não é ideal porque aquele evento dura alguns minutos, e se você se descuidar pode ter o seu olho afetado. Ainda mais neste caso, que é um eclipse anular, ou seja, o Sol não vai ser totalmente eclipsado pela Lua. Então, vamos ter o anel de fogo e a luz do Sol ainda estará chegando à Terra, mesmo nas regiões de totalidade do eclipse. Por isso, tem que ser utilizado um filtro específico para esses casos.", explicou o especialista para o Folha de São Paulo.

O fenômeno pode ser visto no Brasil pela última vez há 29 anos atrás, em 3 de novembro de 1994.