É possível ser devorado por piranhas? Entenda

Vidal, que trabalha há 30 anos com ataques animais aquáticos a seres humanos no Pantanal de Mato Grosso do Sul, diz que nunca viu um acidente fatal causado por piranhas na região.

Manaus/AM - Comum nas águas dos rios amazônicos e do Pantanal, a Piranha sempre esteve no imaginário popular como um peixe assassino. Conhecida por devorar tudo o que vê pela frente em segundos, recentemente, a piranha esteve nos holofotes da novela Pantanal ao aparecer devorando um dos personagens. Mas afinal, é possível ser comido por piranhas? Entenda.

