Dupla é presa por assassinar homem a tiros no Amazonas

Alef da Silva Veras, de 25 anos, e Tayson Candido Carvalho, 29, foram presos nesta quarta-feira (19), suspeitos do assassinato de Yago Junior Sousa da Silva, 23, no dia 7 deste mês no município de Coari.



De acordo com o delegado José Barradas, responsável pelo caso, Yago estava em frente à sua residência, quando os suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram três disparos de arma de fogo contra ele.



“A vítima foi socorrida até o Hospital Regional, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia seguinte ao procedimento”, informou Barradas.



A motivação do crime não foi esclarecida pelo delegado. De acordo com José, Alef e Tayson foram apontados como responsáveis pela morte durante investigações no município, e foram detidos no bairro Santa Efigênia. Eles serão encaminhados para a Unidade Prisional de Coari.

