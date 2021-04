Dupla é presa após trocar tiro com a polícia no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (03), no município de Nhamundá, no interior do Amazonas. Eles são suspeitos de furtarem uma lancha, além de efetuarem diversos disparos contra a polícia durante a ação.

De acordo com informações da PM, os policiais receberam informações sobre o furto de uma lancha e foram ao local informado da ocorrência. No local, os suspeitos atiraram contra os policiais para tentar fugir da prisão. No entanto, eles foram presos e com eles foram apreendidos uma bolsa com documentos pessoais dos dois homens, duas voadeiras de motor, dois tanques de combustível de 20 litros, uma máquina de solda, uma bomba d’água, uma bomba sapo, um mangote de voadeira e uma máquina de costura.

Os suspeitos, juntamente com toda a materialidade, foram conduzidos à delegacia de polícia civil local para realização dos procedimentos cabíveis.