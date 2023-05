Dupla é condenada a mais de 7 anos por cometer assaltos em Manaus

Manaus/AM - A juíza de direito titular da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, Careem Aguiar Fernandes, condenou na última sexta-feira (05/05), Oscar Célio Costa Carneiro e Marcelo Pires Melo, acusados de roubo majorado praticado em uma empresa de topografia e logística localizada no bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus, no dia 6 de dezembro de 2016. Oscar Célio Costa Carneiro foi condenado a sete anos e quatro meses de prisão em regime fechado, enquanto que Marcelo Pires Melo recebeu uma pena de oito anos de prisão, também em regime fechado.

No dia do crime, quatro pessoas tiveram seus pertences levados pela dupla. Uma das vítimas disse em juízo durante a instrução do processo que no dia dos fatos quando acionou o portão eletrônico e entrou na empresa foi surpreendido por dois elementos armados. Todos foram colocados para dentro da casa e que os acusados estavam armados com revólveres. A vítima informou ainda que ambos os ameaçaram querendo dinheiro, mas não havia dinheiro na empresa. Segundo a vítima, os acusados levaram dois carros, computadores da empresa, equipamentos de topografia, caros, celulares, relógios e até sapatos das vítimas.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu Oscar Célio da Costa Carneiro confessou a prática delitiva, declarando que praticou o crime com ajuda de Marcelo, "Maranhão" e "Louro". Oscar disse que conhecia os demais infratores do regime semiaberto e, que sua participação no crime, com Marcelo, era apenas na direção do automóvel roubado da empresa, mas que não sabe quem era o dono. Ele afirmou que além do veículo, foram roubadas mais três mochilas com os pertences, como celulares e joias. Segundo ele, os pertences roubados foram divididos entre os infratores, ficando com dois celulares e dois cordões, e que vendeu os objetos. "Maranhão" e "Louro" não foram identificados pela autoridade policial e não fizeram parte do processo.

Marcelo negou ter participado do crime.

Oscar Célio Costa Carneiro e Marcelo Pires Melo participaram de um assalto no dia 17 de janeiro de 2017 em uma agência dos Correios no município de Presidente Figueiredo (distante 110 quilômetros de Manaus). Na oportunidade, subtraíram da referida agência a quantia de R$ 112 mil. Pelo crime, Marcelo Pires Melo foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão, e Oscar Célio a nove anos de prisão.

Oscar Célio Costa Carneiro está preso no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT). Marcelo Pires Melo está preso no Centro de Detenção Provisoria (CDPM II). Ambos ainda respondem a mais dois processos por roubo majorado na 7.ª Vara Criminal da capital.