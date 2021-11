Dupla é condenada a mais de 21 anos de prisão por matar grávida para roubar bebê no Amazonas

Manaus/AM - Alex da Silva Carvalho foi condenado a 21 anos e três meses de prisão em regime fechado, e Joelma Leila Santana da Silva foi condenada a 23 anos e oito meses de prisão em regime fechado por matarem a jovem grávida Karoline do Canto Silva, 20 anos, para roubarem o bebê da vítima.

O crime ocorreu em 18 de outubro de 2017, próximo ao campo de futebol Pelada Pimenta, no município de São Sebastião do Uatumã, no Amazonas. Ambos estão presos em Manaus desde a época do crime e o tempo de prisão provisória será abatido na pena.

A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz Diego Martinez Fervenza Cantoário, titular da comarca, e realizada no Plenário da Câmara Municipal da cidade. O promotor de Justiça Iranilson de Araújo Ribeiro representou o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

Com a condenação, os réus retornam ao sistema prisional da capital e agora vão cumprir a pena.