Duelo entre Mini Caprichoso e Mini Garantido ocorre neste sábado no Amazonas

Já o Mini Caprichoso, com o tema "Meu Brinquedo de Verdade", irá mostrar como a brincadeira de quintal se transformou em um celeiro de artistas para a maior manifestação cultural do Brasil, o Festival de Parintins.

O Mini Garantido, sob o tema "Parintins: Identidade Cultural", irá retratar a cultura dos ancestrais, destacando a importância do Boi em Miniatura e sua relação com todas as camadas sociais responsáveis pelo desenvolvimento econômico do município e da Amazônia como um todo.

Manaus/AM - Acontece neste sábado (9) a 21ª edição do Festival Folclórico de Parintins em Miniatura, no Complexo Benedito Azedo, a partir das 19h.

