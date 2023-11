Drogas avaliadas em R$ 410 mil são apreendidas no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 27 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos nesta quarta-feira (15), no município de Japurá. A ocorrência foi registrada durante ações de combate ao tráfico de entorpecentes, em cumprimento da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As equipes estavam em fiscalização no Porto de Japurá e abordaram a embarcação “Lady Zanys II”, do tipo ferry boat. Após uma revista minuciosa, foram localizadas mochilas e malas de viagem contendo vários tabletes de entorpecente, identificados como maconha do tipo skunk.

Ao todo, os policiais do BPAmb encontraram 25 tabletes que, após pesagem, totalizaram 27,3 quilos de entorpecente. Não foram identificados os passageiros que despacharam as mochilas e malas com os entorpecentes.

Com a apreensão, estima-se que o prejuízo ao crime tenha sido de R$ 410 mil. O material apreendido foi conduzido a 59ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Japurá.

Essa foi a segunda ocorrência de apreensão de drogas realizada pelos policiais militares do BPAmb, em cumprimento a operação Hórus, no município de Japurá. No dia 09 de novembro, a PMAM apreendeu 53,5 quilos de maconha tipo skunk. A droga foi encontrada dentro de malas de três passageiros, sendo dois homens e uma mulher, que tinham como destino as cidades de Tefé e Manaus. Na ocasião, o trio foi preso em flagrante.