Drive thru e delivery não têm limite de horário após decreto no Amazonas

Manaus/AM - Os serviços de ‘drive-thru’ e 'delivery' de restaurantes de Manaus seguem funcionando normalmente, sem limite de horário no Amazonas. Isso porque não estão inseridos na regra do novo decreto governamental que limita o horário de funcionamento de restaurantes e lojas de conveniência até 22 horas, com término de vigência em 26 de outubro.

Apenas o acesso a áreas de praias para recreação, balneários, flutuantes e bares que não tenham “restaurante” como atividade primária na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) estão com os serviços suspensos.

As medidas foram adotadas pelo Estado para conter o aumento de casos de Covid-19 em Manaus, provocado principalmente por conta de aglomerações e descumprimento de regras de higiene sanitária, como o uso de álcool gel e de máscaras.