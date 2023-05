Draga utilizada no garimpo ilegal é desativada no Amazonas

Manaus/AM - Uma draga utilizada no garimpo ilegal no Amazonas foi desativada, neste domingo (07), durante a Operação 'Ágata' do 2º Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro (EB). O dono da embarcação também foi autuado.

De acordo com o EB, a operação visa combater crimes transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira.

Ainda no contexto da operação, a Marinha do Brasil realiza Ações de Assistência Hospitalar no rio Javari. Já foram atendidas as comunidades indígenas Cruzeirinho, Palmeira do Javari, Nutewa, Kulina, Flores e São Luiz, das etnias Mayuruna, Kanamari, e ainda o município de Tabatinga, no Amazonas.

Em seguida, o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Oswaldo Cruz prosseguirá atendendo às comunidades de Lago Grande, Tambaqui e Irari, no município de Atalaia do Norte).

*Com informações da assessoria





Fonte: Agência Marinha de Notícias

Acesse: https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/