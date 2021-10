DPE seleciona estagiários para atuação no interior do Amazonas

Manaus/AM - O polo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) do Purus, com sede em Lábrea, realizará, a partir desta terça-feira (19), processo de seleção para estágio de alunos de graduação, sem limitação de área, para atuação na unidade.

Serão ofertadas duas vagas com carga horária de 30 horas semanais, no período de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, com bolsa-auxílio de R$ 879,00, além de auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, sempre que o trabalho for presencial, e seguro contra acidentes pessoais.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições poderão ser realizadas até a sexta-feira (22), por meio de envio de documentação para o endereço eletrônico [email protected]

Das vagas, uma é destinada para estágio presencial e outra para a modalidade home office. Uma vaga da seleção será reservada para negros (pretos ou pardos), indígenas ou quilombolas. As inscrições também servirão para a criação de cadastro de reserva.

Entre os documentos necessários para a inscrição estão o curriculum vitae com telefone para contato; histórico escolar da faculdade; nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com nota da redação; cópias do RG, CPF e de comprovante de residência e Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani) para candidatos indígenas.

O candidato que deseja concorrer à vaga destinada às cotas deve expressar a informação no e-mail ou no currículo. Somente será composta comissão de heteroidentificação caso alguém se candidate para a vaga das cotas e não apresente Rani.

Forma de seleção – A seleção será feita em duas etapas. A primeira consiste na avaliação de documentos. Até o dia 25 de outubro, serão realizados contatos telefônicos para informar sobre a aprovação para a fase seguinte, na qual serão feitas entrevistas.

As entrevistas serão presenciais, com prova escrita, no período de 19 a 26 de outubro. O resultado final será divulgado no dia 29 de outubro.