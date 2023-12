DPE pede que governo repasse R$ 9,4 milhões ao Hospital Tropical em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) entrou com uma ação na Justiça para que o governo repasse R$ 9,4 milhões à Fundação de Medicina Tropical (FMT). O valor é referente a repasses orçamentários que, segundo a DPE, o governo não fez no período de setembro a dezembro de 2023.

A DPE afirma que, por conta da falta de dinheiro, a FMT-HVD enfrenta um desabastecimento de medicamentos e redução no número de atendimentos. O hospital presta assistência a pessoas acometidas de doenças infecciosas e parasitárias, como HIV/AIDS e Hepatites Virais.

A direção da FMT-HVD informou à Defensoria, no dia 4 deste mês, que tinha estoque apenas para atender as necessidades operacionais por mais cinco dias. O prazo findou no dia 9 deste mês.

A situação também atinge o pagamento de alguns fornecedores e prestadores de serviços. O caso está tramitando na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus.