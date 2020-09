DPE inicia formação de servidores aprovados em concurso

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas iniciou nesta segunda-feira (28), o 5º Curso de formação para novos servidores aprovados em concurso público.Os servidores ingressaram na instituição na última semana, e vão reforçar as áreas técnica, administrativa e jurídica de atendimento à população de Manaus.

O curso será realizado durante toda a semana, na sede administrativa da DPE-AM, na zona centro-sul da capital, coordenado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam). A capacitação tem o intuito de apresentar orientações técnicas, normas e regimentos, além do funcionamento e organização estrutural da instituição.

A convocação e o ingresso dos seis novos servidores ocorreram em menos de uma semana. No mesmo período, a Defensoria nomeou oito novos defensores para reforçar o quadro da instituição.

Foram nomeados os defensores Thatiana David Borges; Livia Azevedo de Carvalho; Renata Visco Costa de Almeida; Francine Lucia Buffon Baldissarella; Jose Antonio Pereira da Silva; Mirella Leal Cabral Maciel; Thiago Torres Cordeiro; Bernardo Mello Portella Campos. Do total de nomeações, quatro correspondem a vagas abertas por falecimentos e aposentadorias.

No primeiro semestre deste ano, o cronograma de nomeações havia sido suspenso em virtude da pandemia de Covid-19. Em agosto, os processos internos com essa finalidade foram retomados, logo após o plano de reabertura estabelecido no estado.