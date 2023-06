Defensoria inaugura unidade em Barreirinha para atendimentos no interior do Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) inaugurou, nesta segunda-feira (7), a quinta Unidade Descentralizada do Interior (UDI) no município de Barreirinha. A UDI fica localizada na rua Paulino de Melo, no Centro, e vai garantir mais cidadania e acesso gratuito à Justiça a uma população de aproximadamente 33 mil habitantes. A unidade também faz parte do Polo do Baixo Amazonas.

A inauguração contou com a presença do defensor público geral, Ricardo Paiva, do prefeito de Barreirinha, Glenio Seixas, e do procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento, além das autoridades locais.

Estrutura física

A UDI de Barreirinha integra o Polo do Baixo Amazonas (cuja sede fica em Parintins) e foi planejada para atender a população com o máximo de conforto e eficiência, com equipamentos modernos e uma equipe técnica preparada para receber as mais diversas demandas. O local conta com três guichês para atendimento presencial, um guichê para autoatendimento, além de salas para a realização de audiências, banheiros e internet.

A unidade vai ofertar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, além do atendimento virtual pelo WhatsApp (92) 98559-1599.

Acessibilidade

Antes da chegada da Defensoria em Barreirinha, as idas da equipe do Polo até a cidade eram marcadas pelo grande quantitativo de pessoas aguardando atendimento. Entre as principais demandas estão registro civil, ações de família, previdenciárias e outras necessidades jurídicas.

Quase metade da população de Barreirinha está na comunidade rural, portanto, a instalação da unidade vai proporcionar assistência adequada a uma população de quase 33 mil pessoas, que vão ter mais comodidade para realizar agendamentos, receber informações, acompanhar os processos, fazer acordos extrajudiciais etc.