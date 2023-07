DPE está com inscrições abertas para estágio e residência jurídica no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas para dois processos seletivos no interior do estado. O primeiro, visa o preenchimento de vagas de estágio para estudantes de Direito em Manacapuru, e outro, para residência jurídica em Maués.

Em Manacapuru, os interessados devem enviar a documentação completa para o e-mail [email protected] até o dia 12 de julho, para realizar a inscrição no processo seletivo de estágio de graduação em Direito.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados no curso de Direito, entre o 5º e 8º período, ou no período equivalente para os cursos de regime anual. A prova será realizada no dia 16 de julho.

Os candidatos aprovados vão receber uma bolsa-auxílio no valor de R$1.251,65 e auxílio-transporte de R$167,20.

Residência jurídica

Já para a vaga de residência jurídica no Polo de Maués, os interessados devem ser graduados em Direito ou estar no último ano do curso (entre o 9º ou 10º período ou o equivalente ao final do curso). As inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.office.com/r/zgEaVS1V1b.

O candidato deve preencher todas as informações e anexar os documentos solicitados no formulário. A prova escrita será realizada no dia 21 de julho, na sede do Polo, em Maués.

De acordo com a defensora pública Daniele Fernandes, coordenadora do Polo, o processo seletivo prevê uma vaga em residência jurídica, além de formação de cadastro reserva.

“Além da prova escrita, os candidatos também vão passar uma entrevista pessoal, que será realizada no mesmo dia da prova ou, na impossibilidade, em data posterior a ser agendada com os interessados”, explicou a coordenadora. O resultado final do processo seletivo será divulgado no início de agosto.

Bolsa-auxílio

Conforme Fernandes, a bolsa-auxílio ofertada será no valor de R$ 2.032, além de auxílio-transporte no valor de R$ 167,20. A carga horária de trabalho é de 30h semanais, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Outros detalhes sobre o processo seletivo, bem como o conteúdo programático do certame, podem ser consultados no Diário Oficial da Defensoria, publicado em 12 de junho.

