DPE-AM empossa mais oito servidores aprovados em concurso

Manaus/AM - Mais oito servidores aprovados em concurso da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) tomaram posse, neste segunda-feira (26) durante cerimônia na sede administrativa da instituição, no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus.



Tomaram posse Rodemarck de Castello Filho e Ana dos Santos, ambos no cargo de analista jurídico de Defensoria, e Giese de Souza e Ana Virgínia, no cargo de analista em gestão especializado em Administração. Polyana Pinheiro, Gustavo Souza, Osmar Correa e Breno Lima tomaram posse, respectivamente, nos cargos de analista social de Defensoria – Psicologia, analista em gestão especializado em Engenharia, assistente técnico de Defensoria e assistente técnico de Defensoria em Tecnologia da Informação – Suporte.



Em seu discurso de posse, o novo servidor Osmar Neto relembrou a jornada de estudos que marcou a trajetória de todos os colegas e citou uma passagem bíblica que, na opinião dele, é capaz de traduzir a missão da Defensoria na luta dos direitos dos mais necessitados.



“Nossa jornada começou em 2018, quando nos preparamos para a prova, enfrentamos desafios para estudar e lograr a aprovação. Enfim, esse dia tão esperado da posse chegou e hoje estamos ingressando na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Salomão, em Provérbios, pergunta: ‘Quem pleiteará a causa do pobre?’ Hoje, ao responder esta pergunta, não há dúvidas de que, no Estado do Amazonas, seja a Defensoria, pois a instituição concretiza uma verdadeira ponte para pleitear a causa dos hipossuficientes. É uma honra para mim e para todos os demais colegas ingressar na DPE-AM, em seu quadro auxiliar para ajudar nessa missão institucional tão importante”, disse.



O defensor geral, Ricardo Paiva, deu boas-vindas aos novos servidores e desejou que todos possam dar o melhor de si em favor da população. “Este momento expressa o quão feliz estamos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. A Defensoria tem a missão de servir ao próximo, a gente realiza empatia todos os dias para quem vem nos buscar. Que nesta nova jornada vocês deem o melhor de si”, pontuou Paiva.



O chefe de gabinete, Nairo Aguiar, reforçou o objetivo da instituição: "Vocês estão entrando em uma instituição permeada por empatia, altruísmo e feita de trabalho duro”, disse o defensor.



Para o diretor administrativo, Rudson Nunes, o momento também representa o fortalecimento da DPE-AM. “A Defensoria se reinventou quando várias empresas e órgãos pararam suas atividades. Este momento se deve ao esforço da administração superior que busca fortalecer a DPE-AM com a chegada de vocês”, destacou.