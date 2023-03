Dono de mercadinho é preso por abusar menina e tenta culpar genro no Amazonas

Manaus/AM - O dono de um mercadinho, um homem de 47 anos, foi preso por abusar de uma menina de 11 anos, no bairro São José, em Manacapuru, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, as investigações iniciaram após a mãe da vítima procurar a delegacia e denunciar o homem. Na ocasião, a criança teria ido ao estabelecimento comercial do suspeito e ele lhe ofereceu bombons, falou palavras impróprias e, em seguida, a aliciou.

“A criança mesmo assustada confirmou o ocorrido para a mãe, e ainda relatou que essa foi a segunda vez que o autor teria cometido os atos libidinosos. Após tomarmos conhecimento do crime, nós nos deslocamos ao endereço e efetuamos a prisão dele, em flagrante”, disse a delegada Roberta Merly.

Ainda de acordo com a delegada, ao ser conduzido à delegacia, o homem negou as acusações e tentou culpar o genro pelo crime, afirmando que ele estava no mercadinho no momento em que a criança entrou, mas a alegação foi negada.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e passará por audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.