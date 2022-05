Dois ônibus ficam atolados em trecho da rodovia AM-010

Após a repercussão do caso, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) ajuizou Ação Civil Pública visando a realização imediata de obras de recuperação que garantam a trafegabilidade da rodovia. A ação, proposta pelo Promotor de Justiça Rômulo de Souza Barbosa, na segunda-feira (09), inclui pedido de tutela de urgência e busca, ainda, a adoção de medidas que comprovem a efetividade do projeto de recapeamento e ampliação da Estrada Estadual.

Manaus/AM - Dois ônibus ficaram atolados, nesta segunda-feira (09), devido às péssimas condições da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. Algumas imagens circularam nas redes sociais e mostram os veículos atolados no trecho do KM 95 após a comunidade de Lindóia.

