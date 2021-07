Doença viral em cavalos é investigada no Amazonas

A Adaf notificou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) sobre os casos suspeitos. Os criadores de equinos que observarem algum animal de sua propriedade com sintomas como febre, dores musculares, confusão, mudanças de personalidade, convulsões, paralisia ou falta de sensação, ranger de dentes e salivação excessiva, devem entrar em contato imediatamente com a agência pela Unidade Veterinária Local (UVL) de seu município.

Para melhor monitorar os cavalos, a Adaf interditou as propriedades, isolou os animais com sintomatologia nervosa e coletou material para análise, que será realizada por um laboratório de Minas Gerais. O resultado deve sair em até dez dias.

A coordenadora do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos da Adaf, médica veterinária Jeane Cristini Barbosa, explicou que, na segunda quinzena de junho, sintomas neurológicos foram observados em três animais, cada um pertencente a uma propriedade diferente, com distância entre elas de, aproximadamente, um quilômetro.

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) investiga a suspeita de encefalomielite equina em animais de três propriedades localizadas no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os cavalos foram isolados e estão sendo monitorados pela autarquia.

