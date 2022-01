Documentos perdidos podem ser encontrados nos Correios

Você perdeu algum documento e não tem ideia de onde procurar? Que tal começar pelos Correios? Isso mesmo! Aquele documento que você perdeu pode estar nos Correios, assim como outros 94 mil que foram entregues nas agências postais desde 2020. Funciona assim: qualquer documento encontrado na rua ou em qualquer outro local, pode ser entregue diretamente em uma agência dos Correios ou colocado em uma caixa de coleta de correspondências. Feito isso, ele é enviado ao Departamento de Achados e Perdidos dos Correios. Um serviço, criado há mais de 30 anos, que ajuda o cidadão na recuperação de documentos pessoais perdidos. O chefe do Departamento de Vendas dos Correios, Ricardo Bitencourt, orienta como verificar se o documento perdido está nos Correios: "Estes documentos estão cadastrados no nosso sistema e pode ser encontrado pelo nosso site". Ricardo Bitencourt explica que para retirar o documento que está nos Correios é preciso solicitar e pagar uma taxa. A taxa para retirar o documento nas agências dos Correios é de R$ 5,95. Se o documento estiver em outra cidade, é possível fazer uma solicitação para que seja enviado à agência mais próxima. Os documentos não procurados pelos respectivos titulares, no prazo de 60 dias, são devolvidos aos órgãos emissores.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.