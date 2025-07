DNIT realiza visitas técnicas a instalações em portos no Amazonas

Manaus/AM - A equipes de Brasília do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estiveram no Amazonas para realizar visitas técnicas às Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4). A agenda, que iniciou na segunda-feira (21) e terminou nesta quinta-feira (24), inclui inspeções nos municípios de Barcelos, Envira e Eirunepé, com o objetivo de avaliar as condições estruturais e operacionais das instalações construídas na região.

Em Barcelos, foi realizada a inspeção final da IP4 local e, após análise técnica, o DNIT confirmará o recebimento da estrutura, caso seja aprovado o relatório técnico, a inauguração está prevista para o mês de agosto. A nova instalação portuária, equipada com área de retroporto e capacidade para atender embarcações de diferentes tamanhos, facilitará o deslocamento de moradores e visitantes, além de impulsionar a economia local.

Já em Envira e Eirunepé, as inspeções ocorrem em regiões com acesso ainda mais limitado, devido ao isolamento geográfico e à ausência de vias terrestres. Nessas localidades, o transporte fluvial é praticamente a única alternativa de mobilidade, o que torna os portos públicos essenciais para garantir o abastecimento, a circulação de mercadorias e a conexão das comunidades com o restante do estado.