DNIT fecha Porto de Parintins a dois dias de Festival Folclórico; Confira

Manaus/AM – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), decidiu interditar o Porto de Parintins, nesta quarta-feira (22) às vésperas do Festival Folclórico dos bois Garantido e Caprichoso, que começa na próxima sexta-feira (24).

Segundo o órgão federal, foram encontradas no espaço algumas irregularidades que podem comprometer a segurança de passageiros durante os processos de embarque e desembarque.

A notícia pegou a Prefeitura de Parintins e o Governo do Amazonas de surpresa e as autoridades locais tentam reverter a decisão, uma vez que muitos barcos com passageiros estão a caminho da cidade.

Em nota, o governo disse que tomou ciência do fechamento do porto há algumas horas e que está trabalhando em uma solução que não afete a realização do evento que afeta diretamente a economia e o turismo na cidade.

“Iniciamos as tratativas com a Marinha do Brasil e a Prefeitura de Parintins para solucionar a necessidade de atracação de embarcações e operações de embarque e desembarque em Parintins. O Governo do Amazonas já mobilizou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para, o mais breve possível, apresentar uma solução para atender as centenas de embarcações que precisam aportar na cidade”, diz um trecho da nota.