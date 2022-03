Divulgada programação do 2º Festival de Circo em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, inicia a programação do 2º Festival de Circo do Amazonas, que vai até o dia 3 de abril. O povo circense abre as lonas do Teatro Amazonas, neste domingo (27), para a abertura do festival, com o espetáculo “La Scarpetta”, às 19h. O acesso é gratuito.



Além dos shows nos circos, a programação conta com espetáculo para os alunos de escolas públicas, hospitais e instituições beneficentes, na capital e interior. Para fortalecer a cultura circense, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também oferta oficinas com aulas gratuitas de tecido, malabares, monociclo, lira e handstand.



As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Os links para inscrição das oficinas estão disponíveis na página da @culturadoam no Instagram. A programação completa está nas redes sociais do @culturadoam, do @governo_do_amazonas e no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).



PROGRAMAÇÃO COMPLETA



MANAUS



Domingo, dia 27

Espetáculo: “La Scarpetta”

Local: Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião, Centro

Horário: 19h (entrada do público a partir das 18h30)

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 28 de março, segunda

Circo: Amazon Master Circus

Local: Rua Palmeira do Miriti, Gilberto Mestrinho

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Pit Stop: Trupe do Cle Cle

Local: semáforos da avenida Djalma Batista

Horário: 17h

Classificação: Livre



Dia 29 de março, terça

Circo: Amazon Master Circus

Local: Rua Palmeira do Miriti, Gilberto Mestrinho

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 30 de março, quarta

Circo: Sul-Americano

Local: Avenida Marginal, Petrópolis

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 31 de março, quinta

Circo: Sul-Americano

Local: Avenida Marginal, Petrópolis

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Espetáculo: “Le Solo Palhaço”, da Companhia Língua de Trapo

Local: Largo São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 1º de abril, sexta

Espetáculo: “Box com Palhaçada”, da Companhia Cafuxa Oficial

Local: Largo de São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 2 de abril, sábado

Espetáculo: “Mundo de Sofia”, da artista independente Ana Oliveira

Local: Largo de São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 3 de abril, domingo

Espetáculo: “Roda na Praça”, da Companhia Roda na Praça

Local: Largo de São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Espetáculo: “A Princesa Cafuxa”, da Companhia Cafuxa Oficial

Local: Teatro Amazonas

Horário: 19h (entrada do público a partir das 18h30)

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



INTERIOR



Dia 31 de março

Espetáculo: “Circo Xeretinha”

Local: Comunidade Vila do Engenho - Itacoatiara

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 1º de abril

Espetáculo: “Circo Xeretinha”

Local: Comunidade Novo Remanso - Itacoatiara

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Dia 2 de abril

Espetáculo: Trupe Circo Show

Local: Flutuante do Tchantcho - Manacapuru

Horário: 10h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Espetáculo: “Circo Xeretinha”

Local: Comunidade Vila Lindóia - Itacoatiara

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre



Oficinas



Dia 28 de março

Oficina: Monociclo - 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada



Dia 29 de março

Oficina: Malabares - 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada



Dia 30 de março

Oficina: Tecido - 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada



Dia 31 de março

Oficina: Lira - 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada



Dia 1º de abril

Oficina: Handstand - 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada