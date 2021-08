Divulgada lista de selecionados do Projeto Qualifica Artista Manauara

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), divulga, nesta sexta-feira, 6, a partir das 19h, a lista de selecionados para as 50 vagas gratuitas em cursos de Criação de Texto e Marketing Digital, do projeto “Qualifica Artista Manauara: o sucesso depende de você 3.0”, destinado a artistas manauaras. Os cursos serão ministrados pelo Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Iemac).

O projeto é uma das ações do prefeito David Almeida, que tem como objetivo ofertar capacitação e qualificação profissional para todos os artistas residentes em Manaus, a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo, atuantes nos diversos segmentos da arte, a fim de impulsioná-los e despertá-los para o próprio sucesso por meio de sua desenvoltura e destreza, favorecendo-os ao engajamento profissional de sua carreira.

Os cursos serão realizados presencialmente no anexo do Escritório do Empreendedor, localizado na rua Miranda Leão, 82, Centro, zona Sul, nos dias 10 e 11 de agosto.

A lista completa de selecionados pode ser conferida em semtepi.manaus.am.gov.br.