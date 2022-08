Distrito de Manicoré começa a receber iluminação de LED

Manaus/AM - O Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), recebe, a partir desta terça-feira (23/08), iluminação pública de LED, mais eficiente e com menor impacto ao meio ambiente. A iniciativa faz parte do Programa Ilumina+ Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas.

Ao todo, serão instalados 1.018 pontos de iluminação na comunidade, localizada no quilômetro 180 da BR 320, a Transamazônica. Os postes de um trecho da rodovia federal também receberão luminárias de LED, além da estrada vicinal de Matupi e todas as ruas do Distrito.

O Programa Ilumina+ Amazonas substitui as lâmpadas antigas a vapor de mercúrio, vapor metálico e de sódio, mais poluentes e com baixa eficiência luminosa e energética, por luminárias modernas de LED, mais claras, econômicas e sustentáveis. “Além de melhorar a visibilidade para quem vive na região, 35 ruas receberão iluminação pela primeira vez, um total de 162 postes”, observa a coordenadora executiva em exercício da UGPE, Daniella Jaime.

Logística - Os equipamentos utilizados para a modernização do sistema de iluminação pública de Santo Antônio do Matupi chegaram ao Distrito nessa segunda-feira (22/08), passando pelas rodovias federais BR 319 (que liga Manaus a Porto Velho) e BR 230. Devido às boas condições das estradas com o período de verão amazônico, o percurso foi feito em aproximadamente 20 horas.

Balanço - A UGPE informou que 27,8 mil pontos luminosos já foram instalados em 13 municípios e 10 comunidades rurais do Amazonas, quase metade do que foi programado para este ano. A meta para 2022 é alcançar 27 municípios. Iniciado em maio, o serviço segue avançando em Presidente Figueiredo, Humaitá e zona rural de Itacoatiara.

Os próximos municípios contemplados com o Ilumina+ Amazonas serão Eirunepé, Carauari, Benjamin Constant, Tabatinga, Boca do Acre e São Gabriel da Cachoeira.