Disputa entre galeras terá prêmio de R$ 20 mil no Festival de Parintins

Manaus/AM - As galeras dos bois Caprichoso e Garantido serão peças fundamentais no 56º Festival Folclórico de Parintins. Pelo segundo ano consecutivo, as torcidas são convocadas a participar do projeto “Recicla, Galera”, que promoverá um festival mais sustentável ao incentivar a destinação correta dos resíduos recicláveis gerados durante o evento.

A proposta é integrar os brincantes à agenda de sustentabilidade, que neste ano é um dos tripés realizadores do Festival, ao lado da Cultura e do Turismo.

A atuação das galeras dentro do Bumbódromo será determinante na competição que dará o título de campeão sustentável do Festival a um dos dois bois. Além disso, será fundamental para garantir um evento mais limpo e sustentável por meio da destinação correta dos resíduos.

O bumbá da galera que destinar corretamente a maior quantidade de resíduos durante as três noites do Festival levará, além do título, o prêmio de R$ 20 mil.

Como participar

Ao entrar no bumbódromo, os torcedores das galeras vão receber sacolas biodegradáveis, para guardar todos os resíduos recicláveis gerados durante as apresentações, como latas de alumínio, garrafas de plástico, copos descartáveis e adereços de papelão.

Ao final das apresentações, eles deverão levar o material recolhido para o ecoponto oficial do seu boi, que estará situado na saída da arquibancada. Os resíduos serão enviados ao Espaço Sustentável “Recicla, Galera”, na Praça da Liberdade, onde o material será triado e pesado pela Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin), para a contabilização dos pontos de cada galera.

Ao final das três noites, o Bumbá da galera que mais tiver destinado materiais para reciclagem ganhará R$ 20 mil para investimentos em ações de sustentabilidade dentro da agremiação. A proposta é incentivar ainda mais a adoção de práticas sustentáveis pelos bois.

