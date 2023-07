Dino propõe usar recursos do fundo Amazônia para equipar segurança pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que o novo plano de segurança para a região amazônica tem como objetivo estabelecer 34 novas bases fluviais e terrestres com presença contínua de forças policiais federais e estaduais. A proposta visa utilizar os recursos do Fundo Amazônia para financiar a construção desses pontos de monitoramento.

"Estamos propondo 34 novas bases, fluviais ou terrestres, dependendo da realidade de cada estado. Em cada base, teremos atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e as polícias estaduais. E, quando for o caso, das Forças Armadas, sobretudo na faixa de fronteira", afirmou o ministro em entrevista ao programa A Voz do Brasil, na noite desta terça-feira (11). As diretrizes do plano foram elaboradas com a participação dos governos de todos os estados da Amazônia.

Na semana passada, segundo a Agência Brasil, ocorreu em Brasília uma reunião entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e embaixadores, bem como outros representantes de 23 países membros da União Europeia. O encontro teve como objetivo apresentar o programa chamado Plano Amazônia: Segurança e Soberania, além de destacar as ações realizadas pela Polícia Federal durante o primeiro semestre do ano, principalmente aquelas em cooperação com a Europol, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial.

Dino ressaltou que o que acontece na Amazônia brasileira é de interesse tanto nacional quanto global, ao comentar sobre a reunião com os representantes estrangeiros. A ampliação da presença das forças de segurança na região amazônica não apenas contribuirá para a segurança pública do país como um todo, mas também visa combater atividades criminosas realizadas na região, como o tráfico internacional de drogas, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira e pesca predatória, que têm utilizado a Amazônia como plataforma.

Os pontos do plano de segurança, que já foram anteriormente divulgados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluem a expansão e modernização dos meios de patrulhamento fluvial na Amazônia, a modernização da rede de Capitanias, delegacias e agências de autoridade marítima, o apoio aos pelotões de fronteira, o aumento das operações na região amazônica, bem como a aquisição e modernização de sistemas aeroespaciais e equipamentos logísticos para as Forças Armadas.