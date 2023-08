Dia dos Pais: Certidão de nascimento do bebê garante direito à licença-paternidade

Your browser does not support the video tag.

No caso de um trabalhador que buscou a Justiça do Trabalho para fazer valer o seu direito à licença-paternidade, examinado pela juíza Ana Carolina Simões Vieira, titular da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves, ficou demonstrado que o homem apresentou documentos relativos ao nascimento do filho, mas, mesmo assim, a empregadora descontou do seu salário os dias em que se ausentou. Leia mais em Amazonas Direito.