Dia do Hoteleiro: Conheça opções de hospedagem em Manaus para todos os bolsos

Manaus/AM - O lugar ideal para ficar em viagens entra no planejamento dos turistas. E os meios de hospedagem no Amazonas têm uma busca crescente no Amazonas. De acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), uma média de 52,41% dos turistas opta por hotel urbano como meio de hospedagem e 13,71%, em hotéis de floresta. Em homenagem ao Dia do Hoteleiro, comemorado hoje (09), o Amazonas To Go oferece opções de meios de hospedagem.

Com charme, elegância, conforto, segurança e hospitalidade, os meios de hospedagem oferecem uma experiência no Amazonas que agrada todos os bolsos e preferências para realizar o turismo.

O Centro Histórico de Manaus é uma das opções charmosas de hospedagem. Para quem pretende aproveitar o roteiro cultural que inclui bares, restaurantes e galerias de artesanato na área central, próximo ao Teatro Amazonas. A opção é a Casa Perpetua Hotel, um casarão da Belle Époque de Manaus, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro. Com nove apartamentos, área de lazer e uma decoração regional, a hoteleira Claudia Mendonça destaca a receptividade intimista do local para os visitantes.

“Ser hoteleiro é ser um grande anfitrião para a cidade de Manaus. Temos a simplicidade e o dever de receber muito bem nossos clientes, de uma forma individualizada e muito amorosa. Sabemos que quando os hóspedes chegam ao hotel, eles sentem a segurança e a satisfação”, destacou a hoteleira.

Para quem prefere uma hospedagem por preço mais acessível, o Hostel da Milla, localizado em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), a terra das cachoeiras é ideal. O hostel sustentável e petfriendly, possui quartos compartilhados e privativos, com uma decoração alegre, sustentável e um negócio liderado por mulheres.

Famosos pela exuberante beleza e infraestrutura, os hotéis de floresta são refúgio para quem pretende vivenciar o turismo próximo à natureza, mas com infraestrutura e comodidade. O Anavilhanas Jungle Lodge, localizado em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), em meio ao parque de Anavilhanas, já recebeu o selo da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA). O hotel possui uma infraestutura intimista e com muito conforto nas margens do Rio Negro, os quartos são projetados na arquitetura amazônica, com vistas privilegiadas que chegam a passar a sensação de imersão na natureza. O hotel dispõe de chalés, bangalôs e hotéis panorâmicos. Translado e refeições estão inclusas na diária.

Para o hoteleiro Guto Costa Filho, que também é proprietário do Hotel Villa Amazônica, receber os turistas é além de ser anfitrião, é também realizar uma experiência em cultura, uma imersão na Amazônia.

“Pensar em receber, é pensar em receber vários tipos de pessoas, que se sintam em casa, mas também em lugar especial que conversa com a cultura e com os aspectos da região em que a gente está. Vamos trabalhar cada vez mais para trazer pessoas para a Amazônia, dos diversos tipos de desejos, de exigências e de perfis. E que a Amazônia, cada vez mais, encante mais pessoas e que essas pessoas se tornem os embaixadores da preservação da floresta”, destacou o hoteleiro.

Regularização e segurança - O segmento de meios de hospedagem apresentou um crescimento de 43,58% na regularização no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo (MTur), no período de setembro de 2022 e 2023. Os dados representam para o turista a segurança no serviço hoteleiro no Amazonas.

Todos os hotéis cadastrados podem ser cadastrados no Cadastur, podem ser encontrados na ferramenta tecnológica Amazonas to go no site https://cadastur.turismo.gov.br/ ou podem ser buscadas no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

Serviço:

Casa Perpetua - redes sociais: @casaperpetua | Telefone (92) 3080-1025. | reservas: [email protected]

Hostel da Milla - redes sociais: @hosteldamilla | Telefone: (92) 98447-5713 | Site: hosteldamila.com.br

Anavilhanas Lodge - redes sociais: @anavilhanaslodge | Telefone (92) 3622-8996 | Site: | Reservas: [email protected]