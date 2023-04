'Dia bom pra cachorro' oferece serviços gratuitos para cães e gatos neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Será realizada neste domingo (3), uma ação que leva serviços como vacinação antirrábica e viral, corte de unha, limpeza de ouvido, embelezamento pet, avaliação médica veterinária e muito mais. Esse é o evento pet “Um dia bom pra cachorro” que começa as 8h da manhã no Centro Cultural Povos da Amazônia, localizado na Avenida Silves, número 2.222, mais conhecido como “Bola da Suframa”, Distrito Industrial, zona sul da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.