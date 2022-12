Dez novos cargos de procurador da República serão criados na Amazônia; 3 em Manaus

Manaus/AM - A Portaria PGR/MPF 959/2022, publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial da União, remaneja ofícios do Ministério Público Federal (MPF) e fixa a lotação de dez procuradores da República na Região Amazônica. Cinco ofícios atuarão na Amazônia Ocidental, sendo dois cargos em Manaus (AM) e três em Brasília (DF); os outro cinco ofícios terão atuação na Amazônia Oriental, sendo dois em Belém (PA), um em Cuiabá (MT) e dois em Brasília.

A medida tem sido uma das prioridades da gestão do procurador-geral da República, Augusto Aras, que tem o compromisso de atuação integrada e articulada para ampliar os serviços prestados pelo MPF à Região Amazônica.

Além da da lotação de dez membros na Amazônia, a portaria extinguiu 15 ofícios previstos pela Lei 13.024/2014, nas seguintes lotações: Cruzeiro do Sul (AC); Manaus (AM); Colatina (ES); Poços de Caldas (MG); Jaboatão (PE); Cascavel (PR); Guarapuava (PR); Rio de Janeiro (RJ); Porto Velho (RO); Rio Grande (RS); Santa Maria (RS); Bauru (SP); Limeira (SP); Gurupi (TO); e Crateús (CE).

A distribuição dos cargos das unidades do MPF também foi atualizada pela portaria.