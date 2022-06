Devolução em dobro de juros abusivos cobrados é assegurado a consumidor

Manaus/AM - Juros absurdamente acima da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil devem ser considerados abusivos e se constatado o consumidor por pedir a revisão dos encargos financeiros impugnados, obter a devolução dos valores cobrados indevidamente pelo banco e fazer valer a indenização por danos morais, se for o caso. Leia mais em Amazonas Direito.

