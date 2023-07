Detran retoma trâmites de concurso público no Amazonas após autorização do TCE

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deu continuidade nesta terça-feira (5), aos procedimentos necessários para a homologação do concurso público após o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) autorizar a homologação parcial do certame, para as áreas que não são relacionadas com o curso de formação.

O conselheiro-relator Mario de Mello, do TCE-AM, revogar integralmente a medida cautelar que suspendia a execução dos cargos de Agente de Trânsito, Examinador de Trânsito (CNH AB, AD e AE), Perito de Acidente de Trânsito e Técnico Vistoriador de Veículos.

A Comissão do Concurso do Detran-AM informou que a instituição se comprometeu a atender as determinações do TCE, oferecendo a dois candidatos a possibilidade de participarem do curso de formação, além de manter outros três candidatos na lista final de aprovados.

A lista de resultados dos candidatos no Curso de Formação será divulgada ainda nesta semana, uma vez que a participação é uma etapa do concurso, tendo caráter classificatório e eliminatório.

A Comissão do Concurso também adiantou que as duas vagas dos candidatos que realizarão o curso de formação serão preservadas até a sua conclusão.

Com informações da assessoria