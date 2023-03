Detran realiza aula inaugural para alunos aprovados em concurso no Amazonas

Manaus/AM - Os 189 aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participaram da aula inaugural do curso de formação. O objetivo foi dar boas-vindas aos alunos que irão integrar os cargos de servidores nos cargos de Agente de Trânsito, Examinador de Trânsito, Perito de Acidente de Trânsito e Vistoriador de Veículos.

Os novos reforços integrarão a Segurança do Amazonas. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a expectativa é poder contar, em breve, com os futuros servidores.

“Nós sabemos que o Detran possui um vínculo com a Secretaria de Segurança Pública. A gente deseja sucesso. O curso é classificatório e eliminatório. Os novos alunos terão que se esforçar, se dedicar para que, aí sim, sejam nomeados”, disse o secretário.

As aulas presenciais acontecerão de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h, e serão realizadas no Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública (Iesp), localizado no bloco “E”, da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), situada na avenida Governador Danilo de Moraes Areosa, 381, bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

A frequência no curso de formação será de 100% da carga horária prevista para os cargos, ressalvadas as faltas justificadas mediante documento comprobatório, que não poderá exceder a 10% da carga horária prevista para o curso.

Auxílio financeiro

O candidato devidamente matriculado no curso de formação terá direito a título de auxílio financeiro, à retribuição equivalente a 50% do vencimento básico do padrão inicial da 3ª classe da carreira, a que estiverem concorrendo.

O auxílio financeiro será disponibilizado desde o início do curso de formação até o seu final ou eliminação do candidato. O candidato desligado do curso, por falta disciplinar, será obrigado a devolver aos cofres públicos os valores da ajuda de custo percebidos até a data do desligamento.

Carga horária

O curso de Agente de Trânsito terá 160 horas de aula e mais 40 horas de prática supervisionada. O de Examinador de Trânsito terá 164 horas de aula, porém serão 44 horas de prática. Para Vistoriador de Veículo, serão 32 horas de aula e 8 horas de prática supervisionada e para formação em Perícia em Acidente de Trânsito, serão 120 horas de aula somente, sem prática supervisionada.