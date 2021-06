Detran muda atendimento de quem perdeu agendamento nos PACs no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa aos usuários que perderam o atendimento nos Postos Descentralizados do órgão nos PACs, na segunda (07) e nesta terça-feira (08), que eles têm até o dia 30 de junho para procurar o local agendado para serem atendidos. Para isso, basta apresentar o comprovante de agendamento referente a esses dois dias.

Dessa maneira, a informação anteriormente divulgada, de que esses usuários iriam ser atendidos no sábado (12), fica retificada, passando a valer a informação de que eles têm até o fim de junho para buscar o atendimento.

Os agendamentos suspensos nessa segunda e terça-feira foram dos seguintes PACs: Sumaúma, Compensa, Alvorada, Galeria dos Remédios, Parque 10 Mall, Uai Shopping São José, Manacapuru e Iranduba.

Demais atendimentos - As pessoas que estavam agendadas para a sede do Detran-AM na segunda-feira (07/06) e não conseguiram comparecer pela falta de ônibus na cidade, também terão todo o mês de junho para buscar atendimento. Elas precisarão apresentar o comprovante de agendamento referente à última segunda-feira.

Quem também perdeu o exame de direção da categoria “B” na última segunda-feira, pode reagendar o teste até a próxima quinta-feira (10/06), no mesmo horário agendado anteriormente. Já os candidatos do exame prático de direção da categoria “A” têm até esta sexta-feira (11/06) para realizar a prova prática. Nesses dois casos, o aluno precisa entrar em contato com o instrutor para verificar a disponibilidade do mesmo na nova data da realização do exame.

Cursos - Para as pessoas que perderam o exame teórico de legislação na segunda-feira (07), o Detran Amazonas irá entrar em contato para reagendar nova data para a realização dessa prova.

Já as pessoas inscritas nos cursos de Troca de CNH Estrangeira para Brasileira e de Reciclagem devem entrar em contato com o número 3643-0092 da Gerência de cursos do Detran-AM para remarcação das aulas.